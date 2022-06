Tennis, qualificazioni a Wimbledon per Franco Agamenone

Dopo lo storico ingresso nel tabellone principale del Roland Garros, Franco Agamenone, tennista italo-argentino ormai leccese di adozione, ci riprova a Wimbledon. Il tennista che attualmente è 145 al mondo, ed è fra i migliori italiani nell'Atp, è già a Londra accompagnato dal suo staff del Ct Lecce, Andrea Trono e Tommaso Mannarini. Anche in questo caso, Agamenone, dovrà partire dalle qualificazioni puntando dritto al main draw. Giocherà lunedì.

Allenamento sull'erba

L'atleta è allenato oggi per la prima volta sull'erba di uno dei tornei più prestigiosi al mondo, l'unico Slam che si gioca sull'erba la cui finale, lo scorso anno, è stata disputata da Matteo Berrettini. Le sensazioni, a quanto si apprende, sono positive. Wimbledon non darà punti Atp, quest'anno, dopo le polemiche per l'esclusione dei giocatori russi. Ma gli organizzatori, attraverso un comunicato diffuso sul sito ufficiale dei Championships, hanno annunciato un prize money complessivo di 40.350.000 sterline, poco meno di 47,5 milioni di euro confermando l'importanza assoluta della competizione, dalla lunghissima tradizione, nel circuito internazionale.