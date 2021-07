Lecce, dal Rotary Club otto ecografi portatili per la Asl

Otto ecografi portatili e un aiuto concreto per allestire una sala multimediale per i bambini ammalati oncologici ricoverati al Vito Fazzi di Lecce. Questa la donazione che il Rotary Club di Lecce ha fatto al Reparto di Oncologia Pediatrica della Asl di Lecce, il tutto funzionale ad un progetto di telemedicina voluto dal primario Assunta Tornesello. La consegna è avvenuta nella giornata di giovedì con una semplice, ma sentita manifestazione, alla presenza del Direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo, del primario Tornesello, Francesco Satriano e dei rappresentanti dell’Associazione Genitori “Per Un Sorriso in Più”.

L'ecografo portatile



Il Presidente del Rotary Club di Lecce, Luciano Ancora, dopo aver portato il saluto del Governatore Distrettuale, Giuseppe Seracca Guerrieri, che ha fortemente ispirato l’iniziativa, ha evidenziato l’importanza di questa donazione, decisamente voluta da tutti i soci, a completamento di un anno particolarmente difficile, ma che ha consentito di mettere a disposizione di chi soffre una tecnologia moderna, in affiancamento e non in supplenza all’attività già posta in campo dal Servizio Sanitario Regionale.



Il primario Tornesello invece ha illustrato l’innovativo progetto di telemedicina, soffermandosi sull’importanza degli strumenti donati al servizio di una medicina meno invasiva e più presente, finalizzata alla prevenzione, che rimane la migliore delle cure, specie nei malati oncologici.



Dopo aver ringraziato il Rotary per la importante donazione, Rollo ha voluto ricordare come i club di servizio, così come il volontariato, contribuiscano ogni giorno a rendere più umana l’offerta sanitaria, messa a dura prova dalla pandemia.