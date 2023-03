Lecce, la visita di Luxuria al Parco archeologico di Rudiae

Vladimir Luxuria in visita al Parco archeologico di Rudiae, con tanto di foto finali. Arrivata nel Salento per lo spettacolo teatrale “Quel che si dice”, in scena stasera al Teatro Comunale “Domenico Modugno” di Aradeo, Luxuria ha scelto questo pomeriggio di visitare il Parco nonostante la pioggia abbia funestato la provincia sin dalla tarda mattinata.



Il maltempo ha concesso una tregua giusto per il tempo necessario alla visita guidata e per consentire a Luxuria di godere dei tesori della città di Lecce. La società Archeologia Ricerca e Valorizzazione - spin off di Unisalento - ha voluto poi ringraziare Vladimir Luxuria e ricordare che le visite guidate sono disponibili ogni weekend (sabato alle ore 15 e domenica alle ore 11) e su prenotazione contattando i numeri 349 1186667 - 349 5907685 oppure scrivendo a info@parcoarcheologicorudiae.it.

Il Parco Archeologico di Rudiae è fruibile grazie a un accordo di promozione e valorizzazione stipulato tra la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Brindisi e Lecce, il Comune di Lecce e la società Archeologia Ricerca e Valorizzazione SRL - A.R.Va - spin off Unisalento.