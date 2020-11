Lecce, traffico bloccato questa mattina fra via Trinchese e via Zanardelli per un intervento urgente dei vigili del fuoco: un trabattello sul tetto di un edificio era infatti pericolante, rischiava di cadere di sotto provocando non pochi danni. I caschi rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza e la circolazione è stata riaperta.

