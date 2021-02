Attentato incendiario contro l'auto di una vigilessa, indagano i carabinieri

A fuoco nella notte l'auto di una vigilessa del comando di Lecce: nel mirino è finita la 48enne Alessandra Lezzi e il ritrovamento di una bottiglietta con residui di benzina è la conferma che si tratta di un attentato incendiario. L'incendio è avvenuto in via Antonio D'Andrea, nel quartiere dei Salesiani del capoluogo. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco.

A indagare sul raid incendiario sono i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Lecce. Potrebbero essere utili, in questo senso, i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Ultimo aggiornamento: 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA