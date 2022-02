Lecce, vietato dare da mangiare ai gatti del cimitero: multe fino a 500 euro. "Tuteliamo la colonia felina"

Sembra un paradosso ma per tutelarli da oggi è vietato sfamare i gatti randagi del cimitero. Il provvedimento del Comune di Lecce arriva proprio nel giorno della festa del gatto stato e ha l'obiettivo di tutelare sia il benessere della colonia felina che popola il cimitero, la più grande in città, sia il decoro urbano: chi darà loro del cibo potrà rischiare una multa dai 25 ai 500 euro.

A stabilirlo è stata un'apposita ordinanza emanata dal dirigente del settore Ambiente. La colonia del cimitero è formata da 250 gatti ed è gestita da un'associazione di volontari, Dacci una zampa, in collaborazione con il Comune e alla Asl. Nel 2021 sono arrivati 60 in più a causa dell'abbandono di cucciolate.

Il problema del cibo

I cittadini che non fanno parte dell'associazione danno ai gatti cibo non adeguato, come gli avanzi dei pranzi consumati a casa, e in luoghi e contenitori che non aiutano a rispettare il decoro del luogo. E che rischiano di far investire dalle auto i gatti che in questo modo attraversano via San Nicola. Interventi che a detta dei volontari rischiano di interferire con gli stessi equilibri della colonia danneggiando gli animali. "Addirittura c'è l'allestimento di cucce e ricoveri di fortuna per i gatti che nulla hanno a che vedere con l'organizzazione della colonia", spiegano dal Comune. Che ha deciso di intervenire.

«Si tratta di fenomeni che hanno assunto proporzioni preoccupanti e sui quali il dirigente ha deciso di intervenire con apposita ordinanza - spiega l'assessora all'Ambiente Angela Valli - Il mio invito è sicuramente a manifestare il proprio amore per i gatti ma a farlo in maniera corretta, evitando di arrecare danno agli animali e ai luoghi».