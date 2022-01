Lecce-Vicenza: al Via del Mare giallorossi a caccia della vetta. La diretta della partita: 0-0

Primo tempo

Si comincia. Al Via del Mare primo tempo di Lecce-Vicenza e primo pallone è gestito dagli ospiti. La gara comincia a ritmi serrati con le due squadre che si affrontano a viso aperto lottando su ogni pallone con l’obiettivo di prendere le redini del gioco. Verticale di Zonta, Dermaku disinnesca l'azione del Vicenza. Primo corner per Di Pardo. Ranocchia tenta l'offensiva sinistra ma regala una rimessa dal fondo ai giallorossi. Cross sul secondo palo per

Strefezza: pallone alto. I primi 10 minuti corrono via senza particolari sussulti. Si lotta a centrocampo per il possesso della sfera.

Al 12' Fallo di Ranocchia su Strefezza e primo cartellino giallo della partita per il centrocampista del Vicenza. Si riparte: traversone di Strefezza al centro ma Bruscagnin allontana di testa. Poca fluidità di manovra per il Lecce non riesce a prendere in mano il pallino del gioco. Il Vicenza si difende con ordine disinnescando sul nascere gli attacchi giallorossi. Il Lecce prova a distendersi con Listkowski e Coda: biancorossi costretti ad abbassare il baricentro. Al 20’ I padroni di casa fanno possesso con Strefezza rincula sulla trequarti campo per provare ad accendere la luce. Gli ospiti sono ben messi in campo e provano a ripartire in contropiede senza fortuna. Il risultato è 20 minuti con zero tiri da una parte e dall’altra

Le formazioni

LECCE (4-3-3): Gabriel - Calabresi, Lucioni, Dermaku, Barreca - Björkengren, Hjulmand, Faragò - Strefezza, Coda, Listkowski. A disposizione: Borbei, Samooja, Vera, Hasic, Gendrey, Gallo, Blin, Majer, Gargiulo, Helgason, Di Mariano, Olivieri. All. Marco Baroni.

VICENZA (4-2-3-1) Grandi - Bruscagin, Brosco, De Maio, Crecco - Zonta, Ranocchia - Di Pardo, Mancini, Giacomelli - Diaw. A disposizione: Gerardi, Pizzignacco, Pasini, Proia, Cappelletti, Padella, Bikel, Da Cruz, Lukaku, Djbril, Boli, Alessio, Meggiorini. All. Cristian Brocchi.

Tra il Lecce e il primo posto in classifica c’è di mezzo il Vicenza, avversario di turno questa sera dalle 20 allo stadio Via del Mare. Quella tra Lecce e Vicenza, come è noto, è una sfida infinita visto che è già saltata due volte e sempre a causa della pandemia. Il primo rinvio è datato 20 dicembre 2021, a poche ore dal fischio d’inizio, in seguito alla decisione della Asl di Lecce di mandare in isolamento i ragazzi di Baroni dopo aver riscontrato alcune positività nel gruppo-squadra. Il secondo rinvio invece è più recente e risale al 12 gennaio scorso, questa volta a causa del provvedimento di isolamento disposto dalla Asl Berica nei confronti del gruppo-squadra del Vicenza. Ai giallorossi basterà battere i biancorossi di Cristian Brocchi per conquistare la vetta solitaria del campionato di serie B, davanti alle rivali Pisa, Brescia, Monza e tutte le altre squadre che puntano con decisione alla promozione diretta in serie A. Match determinante anche per il Vicenza che scende in campo con l'obiettivo di fare punti e alimentare le residue speranze salvezza. Arbitrerà l'incontro il signor Marco Guida coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Andrea Zingarelli. Il quarto uomo è Cascone. La coppia Var è formata da Massimi e Di Monte.