Lecce, il viale più multietnico del Salento: qui l'impresa parla indiano

Era la fine degli anni Ottanta quando a Lecce, all'angolo tra viale Lo Re e viale Marconi, spuntò il primo ristorante cinese. Non durò a lungo ma, a distanza di quasi 40 anni, l'imprinting multietnico della zona non ha fatto che crescere e oggi si può dire che viale Lo Re sia la zona più internazionale della città.

Le diverse etnie presenti in arrivo dall'Asia



Qui convivono numerose etnie, per lo più asiatiche, e oggi la componente più numerosa è quella indiana che in pochi anni ha aperto due market, un barbiere, un negozio di viaggi, una merceria, un negozio di custodie per telefonini, una pizzeria e, più recentemente, un ristorante. Quest'ultima attività, che rompe la consuetudine dei negozi di prossimità proponendo una contaminazione anche culturale, ha di fatto consacrato il sub continente indiano come il più rappresentato con una sfilza di attività suddivise grossomodo per Paesi: dal Pakistan arrivano le merci del tessile e dal Bangladesh pietre e gioielli. Ma non mancano i negozi di piccola elettronica, di cover per cellulari e di igiene con un negozio di detersivi gestito da cittadini dello Sri Lanka. Alla conta vanno aggiunti gli ormai storici empori gestiti dalla comunità cinese che resta la pioniera e oggi ne ha tre di media grandezza a distanza di poche centinaia di metri. Più un negozio di solo abbigliamento.

La convivenza con gli italiani



In questo ricco e operoso melting pot non mancano ovviamente gli italiani, la cui presenza - diversamente da quello che accade in altre città - risulta in qualche modo complementare e integrata. Basti pensare che il barbiere "Dacci un taglio" è una collaborazione italo-indiana. Ai colori di lanterne rosse, vestiti dai colori brillanti e curry, si aggiunge, poi, un'altra peculiarità della strada. Quella della cucina multietnica. Oltre al ristorante indiano - ultimo arrivato in ordine di tempo - sul viale si contano Yumi, unico ristorante giapponese di cucina tradizionale (senza sushi) e nelle traverse il ristorante di Sushi Makani ma sopratutto, novità degli ultimi due anni, la taqueria messicana aperta due anni fa da una coppia salentino-onduregna. Anche in questo caso, la ristorazione italiana non ne risente, anzi. La vivacità della strada, che si apre con il Cinema Massimo e si chiude con i tavolini della rinata Porta San Biagio, regala un aria più cittadina anche ai ristoranti doc della zona: Osteria 203, creatura dello chef Michele Micati e L'antica Osteria da Toto che recentemente ha lasciato il centro storico per il viale.

Il caso è un unicum nel Salento



Ovviamente la progressiva diversificazione della popolazione non è una novità e riguarda ormai anche la provincia, ma il caso di viale Lo Re costituisce un unicum nel panorama salentino. Uno dei fattori determinanti della massiccia presenza indiana è la presenza di una comunità molto coesa in cui spiccano alcuni cittadini particolarmente attivi: il primo è Marco, nome italiano di Sanwar Mal Batesar. Marco è una figura chiave per la zona. A soli 36 anni ha un'esperienza da dipendente e imprenditore di tutto rispetto: arrivato in Italia giovanissimo, ha lavorato nelle cucine dei ristoranti più rinomati del centro di Lecce, partendo come semplice lavapiatti fino a diventare aiuto cuoco. Nel 2014 la svolta: l'apertura del primo market nei pressi di Porta San Biagio e poi la partecipazione, con investimenti finanziari ma più spesso di consulenza e supporto, in quasi tutte le altre attività dei connazionali nel quartiere. «Non sono certo il titolare di tutti i negozi - spiega - quello che mi piace fare è dare coraggio a chi vuole investire ma non sa bene come muoversi. Metto a disposizione la mia esperienza e finisco per dare una mano».

Marco lavora al fianco di Redeshyam Batesar, suo cugino, nel market poco lontano dal cinema. Accanto è invece titolare del barbiere in società con il leccese Sandro Lezzi. Mentre il ristorante è gestito da un altro gruppo di cui fa parte Sanjeev Kumar Kulhari, consigliere comunale aggiunto a Palazzo Carafa e altra figura di riferimento del quartiere. Kulhari vive a Lecce da 17 anni e gestisce anche un negozio di spezie al mercatino multietnico oltre a lavorare da 12 anni nel sindacato. «Diversamente dal passato - continua Marco - e da quello che ancora accade nei piccoli centri, l'India contemporanea non ragiona più nei rigidi termini delle caste e della ricchezza di partenza». E, come altrove accade ormai da tempo, oggi anche al Sud l'impresa non è più solo italiana o al massimo cinese ma sono tanti i mondi, le esperienze e le storie che ci restituiscono un piccolo specchio della varietà del mondo.

