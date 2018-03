Paura in viale dello Stadio: gru rischia di crollare

LECCE - Prosegue l'allerta per il forte vento che in queste ore sta attraversando la penisola salentina. Dopo la caduta della cupola sulla casa del mutilato che ha interdetto il traffico in viale Lo Re, nel pomeriggio a fare temere il peggio è stata una gru posizionata nel rione San Sabino, lungo viale dello Stadio, dove tutt'ora il traffico viene deviato a causa del forte vento che rischierebbe di far crollare il mezzo.Polizia municipale e Vigili del fuoco presidiano l'area per evitare che le auto possano avvicinarsi troppo in attesa che il cantiere torni in sicurezza.