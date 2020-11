Lecce, folla in via Trinchese nella domenica di Ognissanti: la foto choc fa il giro d'Italia

LECCE - La scena ha dell'incredibile tanto da far sperare qualcuno che fosse vecchia. Invece no. Lo scatto ha infatti invaso i social supportato anche da altre foto da altre angolature, a ulteriore testimonianza del fatto che quella appena trascorsa è stata per Lecce una domenica qualunque. Come se la pandemia non esistesse e non si fosse a un passo da un altro lockdown. Le raccomandazioni insomma, ultima in ordine di tempo quella del presidente Emiliano, sembrano cadute nel vuoto. Tra famiglie a spasso su via Trinchese e giovani comitive che si sono date appuntamento in centro (come sabato d’altronde). La foto di via Trinchese è stata scattata nel pomeriggio, proprio mentre i commercianti tiravano giù le saracinesche come imposto dalla legge. Zona “rossa”, non per la chiusura, ma per gli assembramenti, continua ad essere Piazzetta Alleanza. Lo sanno i cittadini, lo sa la polizia, lo sanno i genitori. «Riceviamo tante segnalazioni da quella zona», ammette l’assessore alla Polizia Municipale Sergio Signore. E sono scattate «anche delle sanzioni». Insomma anche se non c’è il lockdown non è detto che si possa fare un po’ come “ci pare”. Se fino alle 18 molti sono seduti ai tavolini dei bar, dopo il “coprifuoco” - che poi coprifuoco non è per nulla - i muretti delle aiuole della piazzetta si trasformano in panchine, punto di ritrovo strategico per le comitive di giovani e giovanissimi. Quelli che di fatto da una settimana sono a casa e non in classe a fare Dad perché le scuole sono state chiuse con l’unico obiettivo di limitare la curva dei contagi. Così come da una settimana bar, ristoranti, pub alle 18 devono spegnere le luci sempre con lo stesso obiettivo: limitare la curva dei contagi. Ma a che serve se poi ognuno fa come vuole e gli assembramenti sono all’ordine del giorno? Forse la giovane età rende invincibili? Tant’è. A segnalare la presenza di assembramenti nella zona sono gli stessi cittadini. «Ce lo segnalano spesso - dice l’assessore Signore - Abbiamo anche effettuato delle sanzioni» per assenza di mascherina. Mentre i vigili urbani proseguono i loro controlli anti assembramento. Le zone “rosse”? Piazzetta Alleanza appunto, ma anche via Trinchese e Piazza Mazzini. La situazione, fanno sapere dal comando, non è di facile gestione perché al momento c’è la libertà di muoversi, non ci sono limitazioni. Ieri a Lecce anche via Trinchese sembrava vivere una ordinaria domenica autunnale in un’era lontana dalla pandemia. «Non lo so se la chiusura dei negozi alle 18 possa essere o meno la soluzione alla necessità di evitare gli assembramenti - twitta il senatore Dario Stefano - Quest’immagine nella mia città nel tardo pomeriggio di oggi mi mette un po’ di apprensione», dice riposando la foto che gira da ore in rete. In serata interviene anche il sindaco di Lecce: « Così non va. Questa foto ha fatto il giro d’Italia. Evitarei contatti sociali non necessari e le occasioni di svago in centro è un preciso dovere civico di tutti noi. Indipendentemente se espressamente previsto dalle normative vigenti. E dall’attuale andamento dei contagi in città. Perché ce lo stanno raccomandando da settimane medici e scienziati. Chi sceglie di ignorare questi appelli - prosegue Salvemini - che non sono divieti ma raccomandazioni, uscendo a passeggiare come se niente fosse, è un irresponsabile che non mostra neanche alcun rispetto nei confronti di chi è costretto a spegnere le luci delle proprie attività alle 18».

