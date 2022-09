Lecce, rapina in centro: titolare ferito, i banditi sparano

Rapina in pieno centro, intorno alle 21, in un negozio di alimentari gestito da uno straniero che è rimasto ferito . L'assalto è avvenuto in via del Mare : il titolare dell'attività commerciale pare abbia reagito e sembra anche che i banditi abbiano sparato un colpo di pistola.

Le ricostruzioni

Dalle prime ricostruzioni di carabinieri e polizia due persone, con il volto coperto da cappellini, sono entrati nel negozio e hanno puntato un'arma. Forse una scacciacani. Il titolare ha cercato di spingerli fuori, ne è sorta una colluttazione in cui l'uomo, un 64enne, è rimasto lievemente ferito. I due sono scappati via con un lauto bottino: 4mila euro, secondo le stime.

I due sono scappati a piedi

A quanto risulta i due sono scappati a piedi. La zona è molto frequentata, per via dei diversi locali che la popolano. Subito, quindi sono partite le chiamate di soccorso ai numeri di emergenza. Le forze dell'ordine non hanno tardato a intervenire e ad avviare le ricerche. Non si esclude che i due malviventi avessero a disposizione un mezzo a motore parcheggiato non molto lontano.