Bar chiusi al via del Mare, spettatori senza acqua. E la società distribuisce le bottiglie ai tifosi

Il via del Mare a secco, senza un bar in cui poter acquistare una bottiglia d'acqua o un caffè in una giornata di campionato, dalle alte temperature e segnata soprattutto da un alto tasso di umidità, che ha visto impeganto il Lecce contro l'Alessandria. Locali chiusi a causa di questioni legate alla convenzione tra Ente proprietario (il Comune di Lecce) e i gestorio (il club giallorosso).

APPROFONDIMENTI NEWS Lecce, rimonta mozzafiato: Coda regala la vittoria al 95',...

LEGGI ANCHE: Lecce, rimonta mozzafiato: Coda regala la vittoria al 95', l'urlo del Via del Mare Il finale: 3-2 sull'Alessandria

Spettatori senza acqua e l'U.S. Lecce corre ai ripari

I bar del via del Mare sono rimasti chiusi e non «per volontà» della società di calcio che dovrebbe gestire le attività in base alla convenzione, ma «dalla necessaria risoluzione di questioni afferenti ai rapporti tra l’Ente proprietario ed i già gestori di detti servizi», ga sapere il club a tarda serata in una nota.

Così la società per andare incontro alle esigenze degli spettatori che hanno sostenuto la squadra presenziando alla partita, e per alleviare la calura, «ha provveduto»,prima dell'inizio della gara (i tifosi, fa sapere la società erano già stati avvisati giovedì), «ad approvvigionare tutti i locali di primo soccorso della Croce Rossa presenti nell’impianto di scorte d’acqua, da distribuirsi gratuitamente per eventuali esigenze degli spettatori. Tali scorte, una volta esaurite, sono state ulteriormente integrate a cura della società».

Al termine dell'incontro che ha registrato la vittoria dei giallorossi, l'Unione sportiva Lecce ha inviato una nota per scusarsi con i tifosi presenti del disagio che si è creato durante il match cogliendo anche «l’occasione per ringraziare le Forze dell’Ordine, i volontari della Croce Rossa Italiana e gli steward per il prezioso contributo fornito nella gestione della situazione contingente. Confidiamo infine che, dalla prossima gara interna - si legge nella nota - l’U.S. Lecce abbia la possibilità di gestire direttamente il servizio bar così come previsto dalla Convenzione in essere».