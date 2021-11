Vento forte sul Salento: cade un albero in viale Gallipoli

Il forte vento che soffia su tutto il Salento non lascia tregua. L'allerta meteo è gialla per la giornata del 4 novembre e ha impegnato vigili del fuoco e polizia locale per quasit tutta la giornata. Non solo a Lecce ma anche nei Comuni della provincia.

L'intervento in viale Gallipoli

Una mattinata piena di interventi per i vigili del fuoco in tutto il territorio della provincia di Lecce. A causa del vento forte, infatti, è stato necessario intervenire soprattutto in località Boncore e a Lecce.

Quest’ultimo intervento ha visto impegnati i Vigili del fuoco dalle 12.30 di questa mattina sino alle 16.30 in viale Gallipoli dove un albero di quercia si era lesionato mettendo in pericolo la pubblica incolumità.

I caschi rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall’evento. Mentre la polizia locale ha bloccato la strada al traffico per il tempo necessario. Il traffico è tornato regolare alle 17.

APPROFONDIMENTI VIDEO Albero caduto in viale Gallipoli, intervengono i vigili del fuoco

Attività sportiva sospesa

E sempre in città sono stati sospesi gli allenamenti ai tensostatici del Coni di Lecce. I Campi da basket, pallavolo non sono disponibili.