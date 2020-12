Lecce-Venezia, le formazioni in campo al Via del Mare. Si comincia

PRIMO TEMPO

6': il giallorosso Coda mette la palla in rete, ma era in fuorigioco, quindi gol non valido

Un altro test impegnativo per il Lecce, dopo quello in casa del Chievo Verona: per la decima giornata della serie B, al “Via del Mare” arriva il Venezia, forte di un solo punto in meno dei diciotto incamerati dai salentini, assisi al secondo posto in classifica. I padroni di casa saranno privi di Listowski e Calderoni. Riflettori puntati sulla punta del Lecce, Massimo Coda, e su quella dei veneti, Francesco Forte, attualmente i migliori bombardieri del torneo: l’uno capocannoniere con sette reti, l’altro invece a realizzato sei gol.

LE FORMAZIONI

LECCE: Gabriel, Lucioni, Meccariello, Paganini, Mancosu, Coda, Adjapong, Stepinski, Zuta, Henderson, Tachtsidis. In panchina: Bleve, Vigorito, Falco, Rossettini, Monterisi, Dermaku, Listkowski, Pettinari, Bjiorkengren, Gallo, Maselli, Majer,. All.: Corini

VENEZIA: Lezzerini, Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli, Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu, Forte, Di Mariano. In panchina: Pmini, Ferrarini, Molinaro, Cremonesi, Capello, Marino, Johnsen, Rossi, Bocalon, Karlsson, Svoboda, Crnigoj. All.: Zanetti

Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta

