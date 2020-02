Vandalizzato il Fondo Verri. La solidarietà del mondo della cultura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Brutta sorpresa per il Fondo Verri di Lecce, presidio culturale attivo da ormai due decenni in via Santa Maria del Paradiso, nei pressi di Porta Rudiae. A dare notizia degli atti vandalici subiti durante la notte è stato uno dei suoi fondatori, Mauro Marino, operatore cultuale da sempre impegnato nella promozione della cultura e della poesia nonché creativo di lungo corso, in ambito editoriale ma anche in teatrale, con alcuni anni anche nella compagnia del Teatro Valdoca.In tantissimi hanno manifestato la loro vicinanza al Fondo Verri, compreso l'assessore alla Cultura della città di Lecce, Fabiana Cicirillo: