Rotte e buttate via come spazzatura. Ecco come i vandali trattano le bici di oBike a Lecce

La stragrande maggioranza dei leccesi, ma anche i turisti, ha accolto la novità con soddisfazione e spirito di collaborazione. Ma i vandali non vanno mai in vacanza e quindi anche per le bici di oBike, il nuovo servizio messo a disposizione dal Comune, la vita si è fatta dura. Durissima a vedere le immagini postate ieri sul gruppo Facebook "Vivere Lecce" da una cittadina che è incappata in una sorta di scarica di biciclette. Nuove, ma già ridotte quasi a rottame dagli incivili che non hanno alcun rispetto per la cosa pubblica. Le foto, postate su Facebook, mostrano le bici abbandonate, gettate come fossero spazzatura (e a Lecce, ovviamente, in questo modo non si può gettare nemmeno la spazzatura) nel nuovo parco della zona 167, anch'esso più volte teatro di raid teppistici.Il servizio di oBike, bici publiche che chiunque può utilizzare dopo essersi registrato e dopo aver scaricato sullo smartphone l'app dedicata, sta ottenendo un buon successo, tanto che molti cittadini ne hanno chiesto il potenziamento.Prima di Lecce erano state altre città a sperimentarlo. E altri vandali. Come a Milano, dove tempo fa si scoprì che decine di biciclette pubbliche erano state gettate nei navigli.