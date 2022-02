Lecce, all'hub della caserma Zappalà raggiunta la 200millesima dose di vaccino antiCovid. Vaccinata una donna al 4 mese di gravidanza

E' una giovane al quarto mese di gravidanza la paziente che ricevuto questa mattina, alla caserma Zappalà di Lecce, la 200millesima dose di vaccino antiCovid somministrata nell'hub del capoluogo salentino.

Un piccola festa per un grande risultato

Sara, al 4° mese di gravidanza, ha ricevuto la 200millesima dose di vaccino antiCovid somministrata nella Caserma Zappalà, per lei la consegna di un attestato alla presenza di Alberto Fedele, Direttore Dipartimento di Prevenzione, Rodolfo Rollo, Direttore Generale ASL Lecce, del Prefetto di Lecce Maria Rosaria Trio, del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini e il Comandante della Scuola di Cavalleria Generale Dei.

"

Non se l’aspettava Sara di essere festeggiata all’improvviso in un hub vaccinale nel giorno della vaccinazione al suo quarto mese di gravidanza - scrive la Asl Lecce in un post - .È accaduto questa mattina tra l’emozione del suo compagno e di tutti i presenti perché Sara ha ricevuto la duecentomillesima dose di vaccino antiCovid somministrata nell’hub vaccinale della Caserma Zappalà. Grazie a Sara che, decidendo di vaccinarsi, ha inviato un messaggio di speranza e di vita a tutte le donne in dolce attesa".