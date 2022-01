Lecce, 54enne trovato senza vita nella sua abitazione di via Leuca. E' mistero sulle cause della morte

E' avvolta da mistero la morte di un uomo di 54 anni trovato morto nell'abitazione di via Leuca a Lecce. Sarà il medico legale a comprendere i motivi della morte e chiarire la vicenda.

L'intervento dei vigili del fuoco

Poco dopo le 23 una squadra dei vigili del fuoco infatti è intervenuta in via Leuca a Lecce per soccorrere una persona. A dare l'allarme erano stati alcuni connazionali dell'uomo, un 54enne di origine filippina. I vigili del fuoco hanno forzato la porta per entrare nell'abitazione e hanno rinvenuto l'uomo riverso per terra nella stanza da letto, ormai privo di vita.

APPROFONDIMENTI ROVIGO Anziano si cala dalla casa di cura con un lenzuolo, cade e muore:... IL DRAMMA Brindisi, le morti di tre migranti tra misteri e polemiche: esposto... LA TRAGEDIA Bracciante africano morto in casolare: appello della Cgil per... LECCE Cadavere in casa: uomo scomparso da giorni ritrovato in centro...

Cadavere in casa: uomo scomparso da giorni ritrovato in centro storico in avanzato stato di decomposizione

Sul posto anche il 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte dell'uomo e i poliziotti delle Volanti. Su disposizione del pubblico ministero di turno, Roberta Licci, la salma è stata consegnata alla camera mortuaria in attesa dell'ispezione che effettuerà il medico legale. Le cause della morte sono ancora avvolte nel mistero.