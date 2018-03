I professori nelle aziende, gli imprenditori nelle aule. Accordo per il lavoro tra Ateneo e Confindustria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Spazi universitari per le imprese, docenti nelle fabbriche, nuovi albi per tirocini mirati, e ancora mappatura dei profili professionali e tecnici più richiesti dalle imprese in ambito ingegneristico, orientamento insieme alla Regione e creazione di un osservatorio congiunto.Patto per il lavoro tra Unisalento e Confindustria Lecce. Ne hanno tracciato le linee guida ieri a confronto al rettorato, il rettore Vincenzo Zara e il presidente degli industriali salentini, Giancarlo Negro, stabilendo un piano di iniziative che sarà avviato il prossimo 13 aprile alle 16 nella sala conferenze del rettorato con l’insediamento del Gruppo di lavoro permanente a composizione paritetica, come prevedeva il protocollo siglato ormai diversi mesi fa, per fare il punto sulle macro aree di intervento, attività di ricerca, formazione e funzionamento dell’osservatorio congiunto e definire obiettivi e tempistica per la loro realizzazione.Nuove idee e percorsi che scaturiscono con evidenza dai contenuti del dibattito generato in questi giorni dall’inchiesta condotta da Nuovo Quotidiano di Puglia nelle realtà formative e produttive più innovative del territorio, che ha fatto emergere la paradossale necessità degli imprenditori di rivolgersi al Nord per reperire quelle figure specializzate che l’università non riuscirebbe a fornire.Entriamo, dunque, nel dettaglio delle iniziative che Unisalento e Confindustria hanno messo in cantiere. Al primo posto la “ricerca”: «L’Università del Salento verifica – recita il comunicato congiunto – la possibilità di destinare alcuni spazi al proprio interno per accogliere le imprese interessate ad avviare percorsi e processi di innovazione sinergici». E’ la risposta affermativa alla richiesta che il presidente Negro aveva avanzato nei confronti dell’ateneo salentina nell’intervista rilasciata a questo giornale dieci giorni fa. Al secondo punto, i tirocini. E qui arriva una delle novità più interessanti della rinnovata intesa tra mondo accademico e produttivo locale. Si prevede, infatti, la creazione di due albi: il primo, di espressione universitaria, con l’indicazione dei profili suddivisi in base alle competenze e al percorso di studi; il secondo, da parte del sistema imprenditoriale, con l’elenco delle imprese interessate ad accogliere i tirocinanti, in base alle abilità richieste.