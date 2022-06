Malore all'ufficio Anagrafe: un uomo soccorso dal 118. Caos e discussioni: arriva anche la polizia locale

Polizia locale e 118 all'ufficio Anagrafe di Lecce. Un'altra giornata di caos nell'ufficio comunale dove un cittadino si è sentito male ed è stato soccorso dai medici del 118, mentre la polizia municipale è intervenuta per placare gli animi di altri tre utenti che litigavano per colpa delle lunghe attese e disservizi.

L'intervento di 118 e polizia locale

L'intervento si è reso necessario a seguito di una discussione nell'ufficio comunale. Un signore molto agitato si è sentito male, da qui l'intervento dei medici del 118 che lo hanno soccorso e sottoposto alle cure del caso. Nel frattempo si consumava un'accesa discussione tra tre utenti che si sono calmati solo dopo l'intervento di due pattuglie della polizia locale intervenuta per sedare gli animi.

La difficile situazione dell'ufficio comunale

A causa dei pensionamenti l'ufficio lavora con grandi difficoltà e conseguenti disagi per i cittadini-utenti. Ore in fila per un documento di identità, magari prenotato mesi prima. E poi lamentele e insulti con l’arrivo delle forze dell’ordine, spesso e volentieri negli ultimi mesi. I disagi sono tanti: «Stiamo affrontando una situazione organizzativa molto difficile e siamo al lavoro per cercare soluzioni che non sono semplici. Il problema dipende dall’esiguità del personale attualmente in servizio, falcidiato dalle decine di pensionamenti avuti negli ultimi anni», aveva spiegato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini che ha anche annunciato nuove assunzioni. Ben 100 unità per dare respiro agli uffici comunali da tempo in affanno. «Con il decreto Aiuti stiamo lavorando alla possibilità di procedere con nuove assunzioni. Se aderiremo alla sottoscrizione del patto, nel giro di 6 mesi potremmo chiudere il cerchio», parola di sindaco. Intanto proseguono i disservizi e gli animi ogni mattina si scaldano.