Lecce, sit in di Udu a Porta Napoli. Gli universitari: «Vogliamo essere ascoltati»

Sono in piazza dalle ore 9 per un sit-in nello spiazzo antistante Porta Napoli i rappresentanti del sindacato Udu Lecce – Unione degli Universitari. «Vogliamo essere ascoltati e tornare ad avere la possibilità di scrivere le pagine del nostro tempo. Da troppo, ormai, siamo costretti ad essere attori passivi di un sistema che appare immutabile, nel quale ci vediamo deformati e trattati come meri numeri, soggetti il cui scopo sembra essere quello di ottenere titoli di studio nel minor tempo possibile, da sfruttare come ingranaggi di un meccanismo assolutamente alienante».

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Udu Lecce scende in piazza: da troppo tempo attori passivi

La protesta

Il mercato chiede a gran voce menti giovani e istruite, «ma passive e inconsapevoli - continuano gli universitari - noi crediamo sia arrivato il momento di compiere un’inversione di rotta. Il mondo dell’Università e dell’istruzione negli ultimi anni è stato vittima di una fortissima politica di sottofinanziamento, la quale ha condotto ad un drastico impoverimento del mondo della formazione e della cultura. La crisi pandemica, poi, ha fatto emergere, insieme alle notevoli criticità del sistema socio-economico in cui viviamo, anche la necessità di avere figure professionali di alto livello e con una formazione adeguata; questo modello di istruzione, tuttavia, sembra non riuscire ad assolvere tale compito».

Diritto allo studio

Cruciale nella nostra riflessione continua ad essere anche il tema del diritto allo studio, che le nostre università e le nostre città non garantiscono a pieno. Nel 2021 il costo medio annuo che uno studente o una studentessa è costretto a sostenere ammonta a 5.000€ per chi risulta in sede, 5.500€ per chi risulta pendolare e 11.000€ per chi si ritrova ad essere fuori sede. Dopo due anni di pandemia è inaccettabile che non si siano ancora trovate misure adeguate a rispondere alle nuove esigenze della classe studentesca