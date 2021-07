Lecce, ubriaco e alla guida senza patente: denunciato un 36enne. Nel 2020 fu vittima di un agguato

Ubriaco e senza patente. Per questo M.M, 36 anni, di Lecce, è stato denunciato dai carabinieri del Norm del capoluogo. Nella notte fra sabato e domenica scorsi, il 36enne è stato fermato dai miliari lungo viale Rossini: si è fermato e ha esibito i documenti, ma dai primi accertamenti è emerso subito che non aveva mai conseguito la patente di guida e, per questo, già nei mesi scorsi era stato multato.

I carabinieri hanno anche sottoposto M.M. al test alcolemico, accertando la sua positività: nel sangue aveva 1,10 grammi di alcol per litro, oltre la metà superiore al limite massimo fissato in 0.50. E' quindi scattata la denuncia, ma il mezzo non è stato sequestrato: si trattava di una Lancia Y presa a noleggio dalla compagna.

Il 36enne, nel 2009 e poi più tardi lo scorso anno, è stato vittima di un agguato a colpi di pistola al quartiere Stadio di Lecce, precisamente a piazzale Genova. Per questo, era già noto alle forze dell'ordine. Le