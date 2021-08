Lecce, tutelare Porta San Biagio: «Troppi mezzi in transito e sosta, via gli scooter dalla piazza»

Scooter che scorrazzano tra cittadini e turisti davanti a Porta San Biagio, a Lecce, e moto in sosta all’ombra del Monumento ai Caduti con pedoni costretti a fastidiosi slalom tra i mezzi a due ruote. Un rischio caos che d’ora in poi non sarà più tollerato. Arriva l’ordinanza dei vigili urbani e scatta l’area pedonale totale. Con l’assessore alla Mobilità, Marco De Matteis, che commenta: «Questione di sicurezza e decoro».

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati