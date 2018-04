Turisti a spasso alla ricerca dei tesori “nascosti”: indicazioni insufficienti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Qualcuno combatte con le cartine, molti si affidano ai passanti, altri camminano sperando di trovare qualcosa sulla strada. È una vacanza complicata quella dei visitatori nel capoluogo salentino. All’interno del perimetro dell’area storica, infatti, i cartelli turistici - ovvero i segnali stradali con le indicazioni per raggiungere i luoghi di interesse culturale – sono insufficienti a indicare le bellezze e i tesori della città barocca, e poco aiutano chi arriva a Lecce per la prima volta alla ricerca di monumenti e musei da poter visitare.Agli angoli delle stradine, infatti, è più facile trovare le frecce che portano a pizzerie o b&b che quelle per l’Anfiteatro o per la Cattedrale. I vacanzieri vagano senza una meta per le strade barocche, dove l’ostacolo vero non è conoscere la storia del monumento quanto arrivarci.I forestieri che viaggiano in gruppo – all’interno di passeggiate organizzate – si affidano alle loro guide salentine, ma com’è la vita dei turisti stranieri che arrivano a Lecce e scelgono di visitare il centro cittadino senza un accompagnatore?Il cuore della città - piccolo per estensione ma pieno di tesori - con i suoi vicoli può essere un labirinto per i forestieri: una vera e propria caccia al tesoro per chi ama perdersi per le vie storiche ma che può essere difficile da digerire per chi, invece, ha poco tempo a disposizione e non può permettersi di girovagare senza meta.Proviamo a metterci nei panni del forestiero alla ricerca delle bellezze del centro storico partendo, ad esempio, da Porta Napoli. L’arco e l’obelisco non hanno bisogno di presentazioni ma, una volta superato l’ingresso, risulta complicato capire come muoversi. Da via Principi di Savoia si scorge un solo cartello a “metà” con frecce in direzione dell’ex convento dei Teatini e della Chiesa Greca ma senza informazioni per altri fiori all’occhiello della zona come la Basilica di Santa Croce, Palazzo Adorno e Palazzo Celestini.Proseguendo per il vicolo si scorge a sorpresa la Chiesa delle Alcantarine, tornata alla luce dopo anni di restauro ma apprezzata da pochi: nessun cartello ne indica la presenza e solo il turista più attento riesce ad arrivarci. Proseguendo il cammino, le prime frecce turistiche si trovano solo una volta arrivati in via Umberto I, dove una nuova segnaletica indica la vicinanza alle attrazioni principali – come Chiesa Greca e Palazzo Adorno – che però sono già ben visibili anche senza l’aiuto della cartellonistica.