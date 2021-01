Lecce, turista romana scippata in via Leuca

Vacanza nel Salento finita per una turista romana. Ieri sera verso le 20.30 è stata scippata mentre passeggiava in via Leuca. Un uomo di altezza media e vestito di scuro l'ha sorpresa alle spalle e le ha strappato lo zainetto con dentro documenti, denaro, carte di credito e smartphone. Lo strattone subito non ha avuto altre conseguenze se non la perdita degli effetti personali e la fine della vacanza che stava trascorrendo ospite in un B&B del centro. Sono intervenuti i poliziotti delle Volanti per mettersi alla ricerca del malvivente intanto scomparso nelle strade vicine.

