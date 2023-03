Addio al trenino a gpl: tour turistici a bordo di mini bus elettrici. Due i percorsi: uno in centro storico, l'altro fino a Parco Rudiae

Turisti in bus alla scoperta dei monumenti e delle attrazioni della città. Del centro storico passando per i viali e fino ad arrivare al Parco Archeologico Rudiae.

Sono queste le prime ipotesi al vaglio per la nuova offerta di trenini turistici di Lecce. Il Comune, con delibera di giunta, ha avviato l’iter per la pubblicazione di un bando per l’affidamento del servizio di trasporto per vacanzieri. L’obiettivo è quello di incrementare e migliorare l’attuale offerta, che si è rivelata nel tempo “un ottimo sistema di divulgazione delle bellezze della città” e che risulta “molto apprezzata dai viaggiatori che possono essere guidati alla scoperta del patrimonio storico artistico stando comodamente seduti”.

Il servizio attuale

Attualmente il servizio, affidato nel 2011 alla ditta Multivision srl e scaduto, dopo vari rinnovi, a fine dicembre 2022, viene svolto su un unico percorso all’interno del centro storico (dalla Basilica di Santa Croce passando per il Duomo, San Matteo e lungo tutto il corso fino Porta Rudiae) con l’ausilio di un mezzo con alimentazione gpl di proprietà dell’amministrazione comunale. Una offerta che ormai risulta carente rispetto al numero di presenze registrate nel capoluogo salentino. Per questo l’amministrazione è impegnata nel mettere nero su bianco una nuova offerta migliorativa in termini di lunghezza dei percorsi, di frequenza delle corse, di accessibilità e qualità. Uno o più mezzi elettrici, quindi, che permetteranno, con diversi percorsi, di visitare le principali attrazioni culturali, toccando i luoghi di interesse con una visita “allargata” della città.

Il bando e l'affidamento