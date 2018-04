Prima “invasione”: ma la città d’arte resta aperta a metà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

E per fortuna che ci sono le chiese aperte. Lecce, città turistica anche a Pasqua e Pasquetta, con un trend che registra qualche segno meno secondo le classifiche nazionali, ma che ieri è stata presa d’assalto dai turisti anche ieri. Non sono stati pochi coloro che hanno scelto di trascorrere la Pasquetta a Lecce e rinunciare alla tradizionale gita fuori porta.La giornata di sole però ha messo in luce anche le ombre della città che si è presentata ai turisti con contenitori chiusi e con chiese aperte, con musei inaccessibili in centri, è il caso del Must, il Museo Storico della città, e aperti a ridosso del centro storico; è il caso del Museo Provinciale Sigismondo Castromediano. Se da un lato infatti l’impegno dell’amministrazione comunale con uno sforzo last minute ha consentito di tenere aperte alcune chiese, dall’altro non si è potuto procedere ad aperture straordinarie per Agostiniani e Mura Urbiche.La convenzione tra il Comune e la Curia, grazie ad un contributo economico di 2mila euro, da parte di Palazzo Carafa, ha garantito l’apertura nella fascia oraria nella quale le chiese risultano chiuse per indisponibilità del personale preposto. E così, nella giornata di ieri, sono state aperte al pubblico Duomo, Santa Croce, San Matteo nella mattinata e Santa Chiara e sant’Irene anche nel pomeriggio e fino alle 20. Un orario che ha consentito ai turisti di visitare i luoghi di culti anche fino al tramonto, con grande meraviglia da parte dei visitatori che hanno potuto ammirare le chiese barocche della città.E’ rimasto deluso chi si è trovato davanti al portone sbarrato del Must, a pochi passi da piazzetta Santa Chiara; il Museo storico della città è invece rimasto chiuso. Così come chi aveva immaginato di poter visitare le prigioni, la chiesa di Santa Barbara, il museo della Cartapesta e il Camminamento sulle mura del Carlo V.