Lecce, truffatori in azione nei parcheggi gratuiti: falsi ticket di pagamento. L'assessore: «Sbalordito. Faremo controlli quotidiani»

Aree parcheggio gratuite fino al 30 agosto sfruttate per raggirare ignari turisti. Ai quali, a quanto pare, sono stati venduti ticket di pagamento con la dicitura “Città di Lecce” nonostante nelle aree di via Adua e via Argento si possa parcheggiare gratis h24. A scoprire la truffa - oramai quasi al termine della stagione estiva - alcuni cittadini che hanno composto il numero dell'assessore alla Mobilità Marco De Matteis, segnalando il sospetto posizionamento di birilli davanti ai posteggi.

Il racconto



«Ieri sera - ha scritto De Matteis sulla sua pagina di Facebook - ho ricevuto una segnalazione, incredulo mi sono recato nel parcheggio di via Adua, aperto in convenzione con Università, gratuito per tutti h 24 fino al 30 agosto e in tutti i successivi fine settimana. La segnalazione riguardava l'occupazione di posti auto con birilli, ma al mio arrivo ho trovato di più».

Su ben 21 auto in sosta, infatti, l'assessore ha individuato i falsi tagliandi di pagamento, di colore blu con vergata la scritta “Città di Lecce”. A quel punto, ha chiamato la Municipale. «Abbiamo raccolto le generalità di due ignari automobilisti - spiega ancora De Matteis - ai quali era stato rilasciato il ticket e che hanno fornito dettagli dell'accaduto. Sono già in corso le indagini da parte della Polizia Locale per individuare i responsabili».

Il servizio Park and Ride, varato all'inizio del mese dall'amministrazione comunale, ha riproposto anche quest'anno la possibilità, grazie a un accorso con l'Ateneo e nel periodo di chiusura degli uffici dell'Università del Salento, di parcheggiare nell'area di via Adua e al Principe Umberto, in via Argento, senza pagare nulla. Un totale di 140 posti auto, in prossimità del centro storico, fruibili gratis tutto il giorno e la sera con l'obiettivo di decongestionare aree storicamente molto trafficate come quella, per esempio, di Via Taranto. Si tratta degli stessi parcheggi che, durante i mesi autunnali e invernali - quando l'Ateneo lavora a pieno ritmo - sono disponibili solo nei week end e che invece, fino al 30 agosto, potranno essere utilizzati tutto il giorno e tutti i giorni fino a fine mese.

La scoperta della truffa ai danni di cittadini poco informati e dei turisti ha lasciato attonito l'assessore De Matteis, che invita tutti a «contattare subito la centrale operativa della Polizia municipale al numero 800848586 se qualcuno si avvicina a chiedere denaro o se si notassero stalli bloccati da birilli, catenelle o altri impedimenti. A chi pensa di fare il furbo abusivamente, utilizzando peraltro in modo illegale la dicitura Città di Lecce, dico che i controlli saranno quotidiani e frequenti. E tutti gli abusi saranno documentati e severamente puniti».