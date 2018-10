Trovati sette coltelli nel carcere di Lecce. Il sindacato Osapp: situazione ormai drammatica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trovati e sequestrati, nel carcere di Lecce, sette coltelli rudimentali. A darne notizia è Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto dell’Osapp, un sindacato della polizia penitenziaria. Montesano parla di «una situazione ormai drammatica e apparentemente senza via di uscita per l’organizzazione e la vivibilità lavorative del personale di polizia penitenziaria». In Puglia, secondo l’Osapp, «alla pressoché completa assenza di prospettive di risultati nell’Amministrazione penitenziaria, si uniscono i rischi per la sicurezza interna ed esterna agli istituti connessi alla particolare tipologia della popolazione detenuta».