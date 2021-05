Tritolo, armi e 48 chili di eroina in un appartamento a Lecce: blitz della polizia e sequestro

Tritolo, eroina, armi e munizioni: è quanto ritrovato ieri pomeriggio dagli agenti della Squadra Mobile in un'abitazione del quartiere San Pio, a Lecce, di proprietà di Danilo Ferreri, 52 anni, in carcere dall'11 aprile scorso, quando fu arrestato nel corso di un blitz in una falegnameria.

I fatti

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito di mirati servizi sui reati contro il patrimonio, mentre percorrevano alcune vie del quartiere San Pio, hanno notato un familiare di D.F., 52enne detenuto, a passeggio con un cane Corso. Seguito a distanza, l'uomo è stato visto entrare all’interno di un’abitazione e uscire subito dopo senza il cane. Poiché quella casa, al momento dell'arresto di D.F. non era stata controllata, gli agenti hanno deciso di eseguire una perquisizione.

Armi e droga

All’interno dell’abitazione, regolarmente arredata, sono stati trovati e sequestrati ben 48 chili di eroina divisa in decine di panetti e diverse armi con relativo munizionamento. La maggior parte del materiale è stato rinvenuto all’interno di due stanze, una delle quali adibita a salotto.

Nel dettaglio, in casa c'erano 48 chili di eroina, un chilo di marijuana e mezzo chilo di hashish in panetti; 3 pistole; 2 pistole scacciacani; 1 fucile mitragliatore AK47; 2 carabine; 1 fucile a canne mozze; un chilo di tritolo; polvere nera; una bomba a mano modello Ananas; tre bombe artigianali; due candelotti di tritolo e numerose munizioni.