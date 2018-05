Treni, Salento più vicino (almeno sulla carta): biglietto unico Trenitalia-Fse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Una buona notizia per i turisti e per i viaggiatori che scelgono il treno per raggiungere le loro mete in terra salentina. Il Salento è più vicino al resto d’Italia: la fusione di Fse con Trenitalia comincia a dare i primi risultati. Già da qualche giorno - ma la procedura non è ancora andata del tutto a regime -, dal sito di Trenitalia si può prenotare un biglietto unico anche per raggiungere le più piccole località del Salento. Così da Bologna si potrà raggiungere Tricase o Patù, acquistando on line il biglietto e avendo tutte le indicazioni utili relative ai cambi da effettuare (con relativi orari). Di certo un meccanismo che facilita non poco la vita dei viaggiatori. Un meccanismo virtuoso che però poi s’inceppa sui binari pugliesi e salentini. Un asterisco, ad esempio, avvisa che chi arriva la domenica dovrà, nel 99% dei casi, aspettare il giorno dopo per i famosi cambi con i treni regionali o, peggio, con i bus.Comunque un risultato importante, che può essere un punto di partenza per rendere più agevole arrivare nel Salento. Il marketplace di Trenitalia è molto seguito, ha circa 700.000 click al giorno, quindi tanta visibilità anche per il nostro territorio, in Italia. Inoltre le Ferrovie Sud Est sono le prime ferrovie locali ad avere questo tipo di servizio.Ora il viaggiatore potrà avere un’offerta completa: Trenitalia più Fse. Chiunque dovrà raggiungere il Salento lo potrà fare informandosi e valutando l’intero percorso direttamente dal sito di Trenitalia. Si potranno acquistare online i biglietti con l’intero percorso ed è compreso anche il costo dei biglietti dei treni regionali per raggiungere le piccole località una volta arrivati alla stazione di Lecce.