Un bar e un'area fitness: nuova vita alla Trax Road

Da cattedrale nel deserto a luogo di aggregazione. «Abbiamo il dovere di provare a dare una seconda vita al Parco», dichiara Delli Noci. La Trax Road, il parco urbano a cavallo tra le due periferie 167 della città, è pronto a rinascere. Il futuro? Area fitness e calisthenics, area giochi per bambini e un bar.Insomma la Trax Road costruita nel 2012 - progetto finanziato per circa un milione di euro dall’Anas come ristoro dell’impatto ambientale per la realizzazione della Tangenziale Ovest - cambierà volto. Gli uffici comunali infatti sono già al lavoro su aspetti: preventivi per riparare i danni «che ammontano a circa 30-40mila euro», ha spiegato il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Delli Noci e al lavoro anche per mettere giù i progetti per la realizzazione delle nuove aree «per le quali si prevede di investire tra i 20 e i 30mila euro». Mentre entro la fine del mese «predisporremo il sistema di video sorveglianza in tutto il parco».È intenzione dell’amministrazione comunale infatti fare in modo che quell’area verde si trasformi in un vero e proprio «ponte di aggregazione sociale tra i rioni di San Sabino e San Giovanni Battista», ha proseguito Delli Noci. Il parco, purtroppo, forse per ragioni strutturali o per assenza di un progetto dalla visione più ampia è stato una vera e propria cattedrale del deserto scarsamente, se non per nulla, frequentata dalla gente del quartiere, dai bambini o dagli anziani che devono accontentarsi solo di gradinate o panchine su cui sedersi e nulla più. «Gli abitanti della zona hanno frequentato molto poco quell’area priva di ogni attrattiva e non l’hanno mai sentita propria - ha spiegato il vice sindaco - e questo ha prodotto abbandono, incuria e conseguenti atti vandalici per mano di qualche incivile, e che ammontano oggi a 30mila euro circa. Uno spazio è pubblico - prosegue - se tutti ce ne prendiamo cura, e per essere fruito ha bisogno di esser pulito, accogliente e decoroso e di soddisfare le esigenze di anziani, bambini e famiglie. Perché una mamma avrebbe dovuto portare il proprio bambino a trascorrere del tempo alla Trax Road? Partendo da qui stiamo costruendo un progetto nuovo cercando di recuperare l’esistente - prosegue Delli Noci - riparando i danni e trasformando questo luogo come un posto dove trascorrere del tempo, giocare con i bambini, fare sport e far socializzare tra adulti».Come detto dunque, il progetto di integrazione del parco urbano prevede: un’area fitness con percorsi sportivi, un’area gioco per i più piccoli e un’area ristoro «considerando che nell’intera 167 B nel rione Battista non esiste un bar e vi abitano più di 5mila persone».E per far sì che il nuovo progetto funzioni e consenta l’aggregazione «coinvolgeremo anche le associazioni della zona con lo scopo di animare lo spazio con attività dedicate a ragazzi, bambini e anziani. Rigenerare un edificio, un luogo serve a poco se a questa azione non si associano interventi di tipo sociale, culturale e ambientale che trasformino il luogo in uno spazio», conclude Delli Noci ricordando che proprio quell’area urbana è stata scelta dall’amministrazione comunale quale luogo da valorizzare con iniziative, manifestazioni, eventi, progetti in ambito culturale e sociale inserito nel bando presentato dall’ufficio Cultura di Palazzo Carafa.