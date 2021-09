Lecce, travolto sulle strisce da un Suv: grave un pedone 41enne

Ancora un pedone investito a Lecce, lungo viale Leopardi, all'altezza dell'ufficio postale. Un Suv ha travolto un uomo, che nell'impatto ha sbattuto violentemente la testa contro il parabrezza. Trasportato sanguinante, in codice rosso, all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, nella notte i medici hanno sciolto la prognosi: non è in pericolo di vita, ma A.L. - queste le sue iniziali - 41 anni, si trova ora ricoverato in Rianimazione.

Restano da accertare le cause che hanno impedito al suv Mitsubishi Asx, all'altezza della rotatoria del centro commerciale Centrum, di frenare ed evitare il pedone. La ricostruzione dell'accaduto è affidata alla Polizia municipale di Lecce, arrivata sul posto, ieri sera, insieme ai medici del 118.

Aggiornamenti nelle prossime ore.