Transenne da tre mesi in centro, immagine rovinata davanti ai turisti

«Sono un vero obbrobrio, un’offesa visto che siamo a due passi dal centro storico, in una strada frequentata da turisti. Vogliamo più decoro».Torna a far discutere la nuova viabilità su viale Marconi. Dopo le proteste dei mesi scorsi causate dall’inversione del senso di marcia - con commercianti inferociti per la perdita di incassi - questa volta a far storcere il naso sono le transenne che occupano l’incrocio con viale Lo Re: una fila “infinita” di recinzioni in metallo posizionate allo scopo di sbarrare la strada e indirizzare il flusso di auto ma che, secondo alcuni, poco si addicono all’ambiente storico in cui si trovano. A far appello al «buon gusto ma anche alla sicurezza» sono proprio le attività del viale all’ombra del Castello: gli esercenti della zona - che ancora mal digeriscono la nuova viabilità - chiedono ordine e decoro per una via a due passi dal cuore della città. Alla vigilia del weekend pasquale, infatti, e con numerosi visitatori alle porte pronti a scoprire il capoluogo del barocco, la paura dei negozianti è che le grate di ferro possano lasciare nella memoria dei visitatori un pessimo ricordo della città, con un danno all’immagine anche per le attività.«È una scelta discutibile, non solo per noi che lavoriamo in zona ma anche per i turisti - afferma Carlo Ingrosso, titolare del negozio di assistenza computer “Freeline” -. Sembrano quasi buttate lì a caso. Eppure sono passati mesi dal provvedimento. Pensavamo fosse una segnaletica provvisoria e invece sono ancora lì. Per non parlare delle auto, spesso lasciate davanti alle transenne. Troppa approssimazione e molta confusione. Spero intervengano con qualcosa di più adeguato».