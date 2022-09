Salento, 22 anni di carcere per un traffico di droga dall'Olanda

In due sono stati condannati con l'accusa di traffico di droga al termine di uno dei vari stralci della maxi inchiesta “Skipper”, condotta da Dia e Squadra mobile di Lecce nel 2020. Si tratta di Antonio Cosimo Drazza, 41 anni, di Nardò; Luca Pavese, 47, di Pulsano (provincia di Taranto); Massimo Bacio Terracino, 51, di Napoli, che avevano scelto di essere giudicati con rito ordinario.

Le condanne

Per Drazza sono stati decisi 14 anni di reclusione e 45mila euro di multa; Pavese, che era accusato di spaccio e tentato omicidio, in quanto era stato individuato fra i componenti del gruppo che aveva piazzato una bomba artigianale nei pressi della vettura di un uomo ritenuto un informatore di polizia, è stato condannato a 8 anni e 30 mila euro di multa. L'ultimo della lista è stato assolto.La sentenza è stata emessa dal collegio della prima sezione penale (presidente Annalisa De Benedictis).

Le difese

I difensori dei due condannati sono Roberta Romano e Franceca Conte. L'inchiesta si era concentrata su un personaggio in particolare, Alduino Giannotta, di Presicce Acquarica, ancora detenuto in Brasile e in attesa di estradizione. Si parlava di un traffico di sostanza stupefacente proveniente dell'Olanda, e destinata al mercato italiano e salentino.