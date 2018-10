Una grande stella arancione sorge sulla rotatoria della zona industriale. È la nuova opera di Industrial Therapy che dal 24 al 29 settembre ha riportato nella zona industriale il laboratorio per scultori, writers, ricercatori, fotografi, urbanisti e creativi, giunto alla sua terza edizione. È in questo contesto che prende vita l’opera site specific dal titolo “Realizza i tuoi sogni” di Gianni D’Urso, artista pugliese di stanza a Bologna scelto da una commissione scientifica per questa edizione di Industrial Therapy.



Industrial Therapy, progetto coordinato dall’Ass.Cult. FAC (Caterina Quarta, Alice Caracciolo e Giuseppe Amedeo Arnesano), si pone come obiettivo quello di studiare ed intervenire sulle criticità del tessuto urbano industriale del capoluogo salentino, indagarne i possibili sviluppi futuri, capirne le potenzialità e le mancanze attraverso un lavoro aperto ed in continuo sviluppo tra curatori, artisti, creativi e fruitori, che porta di volta in volta alla realizzazione di iniezioni d’arte e tracce di interventi critici che costituiscono allo stesso tempo ricerca e progetto in divenire. Aumentare la percezione della zona industriale e renderla fruibile attraverso l’arte con interventi che abbraccino l’intero spettro delle espressioni artistiche contemporanee per sperimentare un metodo di riqualificazione e rigenerazione urbana in quest'area.



Il tema scelto per caratterizzare le terza edizione è stato “Immaginario”, ovvero quale potrebbe essere l’immaginario “collettivo” della zona industriale di Lecce. Partendo da un pensiero di Italo Calvino, “di una città non godi le sette o le settanta meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda”, è stato chiesto ad alcuni artisti di partecipare, attraverso il loro linguaggio espressivo, a una riflessione sulle possibili domande che genera questo spazio, sulla percezione e sull’immaginario.



L’opera “Realizza i tuoi sogni”, proposta e realizzata da Gianni D’Urso, installata nel cerchio della terza rotonda posta al km 1,6 della zona industriale, è un altro tassello che si configura nel quadro della riqualificazione urbana che guarda con curiosità e interesse alla crescita culturale del territorio.

“Il discorso sull’opera eseguita in residenza a Lecce -spiega il giovane artista- nasce da un’idea di appropriazione di forme che appartengono al luogo della Zona Industriale. In particolare mi sono soffermato su uno slogan commerciale che viene usato per fini pubblicitari come quello che dice “Realizziamo i vostri sogni”.