Lecce, torna il piromane di via Idomeneo: altre due auto alle fiamme

LECCE - Assume contorni sempre più inquietante la vicenda delle auto incendiate nel centro storico di Lecce. Dopo numerosi episodi precedenti in serata altre due autovetture sono state date alle fiamme nella medesima area, a ridosso di via Idomeneo.Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco di Lecce che hanno domato l'incendio prima che dalle auto parcheggiate raggiungesse le abitazioni. Indagini sono in corso per tentare di risalire al responsabile del gesto.