Torna il Pasticciotto day, l'1 giugno si festeggia il simbolo della salentinità

Torna per il terzo anno consecutivo l’evento dedicato al simbolo della tradizione dolciaria salentina: il Pasticciotto day.

In contemporanea, tutte le pasticcerie aderenti all’iniziativa (in Italia ma anche in Spagna e Brasile) dall’apertura alle 18 offriranno il proprio pasticciotto al prezzo speciale di 90 centesimi mercoledì 1 giugno. E dalle 19 alle 23, in piazza Mazzini a Lecce, attività e degustazioni, con laboratorio di pasticceria a cielo aperto e preparazione in diretta di migliaia di pasticciotti a cura dei Maestri Pasticceri di Confartigianato. L’intero ricavato sarà devoluto a Fondazione Umberto Veronesi, a sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza.

L'idea della festa del pasticciotto

Viene istituito e celebrato per la prima volta nel giugno del 2020 con l’intento di dare il via alla ripresa delle attività del territorio, ponendo simbolicamente fine alla fase critica della triste vicenda legata alla pandemia da Covid 19. Purtroppo ancora oggi gli effetti della pandemia condizionano l’economia del settore, con l’aggravante delle complicazioni derivate dall’attuale scenario politico mondiale che ha visto un considerevole aumento dei costi di materie prime e fonti energetiche. Quella del 1 giugno è ormai una data istituzionalizzata come giornata del pasticciotto e vuole pertanto continuare ad essere occasione di stimolo e di promozione del territorio dal punto di vista dolciario e turistico.

Sulla scia del successo delle passate edizioni, quest’anno l’evento si arricchisce di nuovi contenuti volti ad incrementare la sua risonanza a livello nazionale ed internazionale. A questo scopo è stato organizzato un educational tour a cura di PugliaPromozione che vedrà nel Salento dal 30 maggio al 1 giugno un gruppo di professionisti, tra giornalisti di settore e food blogger, provenienti da tutta Italia: parteciperanno alle iniziative previste in occasione del Pasticciotto Day, approfondendo la tradizione dolciaria salentina.