Accoltella il titolare di un bar della movida: arrestato. Risponde di tentato omicidio

Un commerciante 65enne di Lecce, Gianfranco Vergar, è stato accoltellato la scorsa notte davanti al lounge bar che gestisce nel cuore della movida, in via Maremonti. L'uomo, colpito alla milza, è stato condotto all'ospedale Vito Fazzi. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'arresto dei carabinieri

L'aggressore, Antonio Monaco, di 58 anni, è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava la fuga. A quanto si è appreso, avrebbe colpito il commerciante, titolare del bar MiVida, con un fendente al culmine di una violenta lite.

L'uomo deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio.