Tir si ribalta in tangenziale: frutta e verdura invadono la carreggiata

Scena apocallittiche alle prime luci dell'alba sulla tangenziale Est di Lecce dove un tir si è ribaltato facendo cadere centinaia di cassette di peperoni e pesche sull’asfalto.Il tutto si è verificato intorno alle 4, all’uscita per San Cataldo, in direzione Maglie, senza coinvolgere altri veicoli e senza conseguenze per il conducente, un 57enne di origine napoletana, che ne è uscito illeso.Il camion era diretto al mercato ortofrutticolo del capoluogo leccese quando è improvvisamente uscito fuori strada, sfondando il guardrail e finendo nel canale laterale destinato alla raccolta delle acque piovane.