Sparato in bocca in zona Stadio: 36enne in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentato omicidio attorno alle 19 in zona Stadio a Lecce. Un episodio grave, dai controni ancora poco chiari, su cui indagano gli agenti delle Volanti di Lecce. Di certo, al momento, c'è solo che Riccardo Savoia, 36 anni, di Lecce, è finito in Pronto Soccorso con una guancia "bucata" da un proiettile o da una coltellata e con i denti distrutti. L'uomo, che è lucido, ha raccontato ai medici che lo hanno sottoposto alla Tac di essere stato sparato o accoltellato. Non si sarebbe reso conto di nulla: solo un dolore lancinante tanto da lasciarlo a terra, in una pozza di sangue, neppure in grado di capire cosa gli fosse successo con esattezza.L'episodio si è verificato sul terrazzo di un condominio in via Machiavelli, zona Stadio. Si lavora per comprendere in che ambiti sia maturato il tentato omicidio e per quali motivi qualcuno voleva fare fuori il 36enne.