Lecce, tentato furto in tabaccheria: il finestrino resiste e i ladri scappano

Tentato furto alla tabaccheria della città mercato, a Lecce, nella notte. Ma i ladri non riescono nel loro intento e scappano a mani vuote.

L'allarme nel cuore della notte

L'allarme della tabaccheria, su via Giovanni Paolo II, è scattato alle 2.40 della notte. sul posto è andata una pattuglia della Velialpol mentre dalla centrale operativa dello stesso istituto di vigilanza si osservavano in diretta le telecamere del negozio, senza però notare movimenti sospetti. Quando i vigilanti sono giunti sul posto, però, hanno trovato il vetro del finestrino sul retro (zona non coperta dagli occhi elettronici) rotto. Per fortuna c'era il doppio vetro e il secondo non è stato mandato in frantumi, impedendo di fatto agli aspiranti ladri di entrare nella tabaccheria. Dell'episodio è stata informata la polizia e in mattinata la titolare sporgerà denuncia per tentato furto.