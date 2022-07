Ladri alla tabaccheria del Centrum, rompono il vetro e fuggono a mani vuote

Speravano nel colpo grosso, alla tabaccheria del Centrum, il centro commerciale che si trova in viale Giovanni Paolo II, a Lecce. Ma non sono riusciti ad entrare nel locale per via dei doppi vetri. Sono così rimasti a mani vuote i ladri che hanno tentato la spaccata. Solo un vetro rotto, e danni da pagare. Sul posto sono intervenuti i vigilanti e la polizia che ha acquisito i filmati delle telecamere che ci sono in zona. Secondo quanto accertato il tentativo di raid è avvenuto poco prima delle 3 quando una guardia giurata si è accorta, da remoto, di strani movimenti in zona.