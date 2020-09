Tentano di sdradicare il bancomat con un cacciavite: incastrati dalle telecamere, fuggono dall'arrivo delle volanti

In tre, a volto coperto, intorno alle 5 di questa mattina stavano armeggiando con grossi cacciavite in mano tentando di sdradicare il bancomat della Banca Credem in via Gramsci a Lecce. Poi hanno tentato di forzare la porta a vetri per introdursi all'interno dell'istituto di credito.



Il tentativo di furto, però, è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della centrale della banca di Reggio Emilia e non è sfuggiato alla vigilanza privata che ha notato due individui all'interno dell'istituto di credito e un terzo soggetto all'esterno. Dalla centrale subito è stato dato l'allarme alla Questura di Lecce. E alcune volanti in pochi minuti hanno raggiunto la banca di Via Gramsci. All'arrivo degli agenti, però, i malviventi si erano già allontanati messi in fuga dall'allarme.

Ultimo aggiornamento: 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA