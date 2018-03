Panchine, wi-fi gratis e cinema all’aperto: Teatini, si cambia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Panchine e wi-fi gratuito. E poi una biblioteca, laboratori e attività per i più piccoli. Nuova vita per i Teatini. L’ex convento di corso Vittorio Emanuele si prepara a cambiare volto, con un progetto di rinascita pensato da Palazzo Carafa per trasformare l’edificio in un luogo di cultura aperto alla città. Mentre gli espositori della “Mostra di Antiquariato”, “inquilini” storici del chiostro, portano avanti la loro battaglia per ritornare a esporre nell’antico monastero - più di 700 firme raccolte in meno di un mese - il Comune guarda al futuro con una serie di iniziative da realizzare in vista della nuova stagione estiva.«Spero fin da subito di poter attrezzare lo spazio esterno con delle panchine e magari installare il wi-fi per avere una connessione internet - spiega l’assessore alla Cultura Antonella Agnoli -. Vorrei che i Teatini diventassero un posto dove le persone possano prendersi il loro spazio, connettersi gratuitamente, leggere i giornali o dei libri, avere qualcosa da fare, da vedere o semplicemente risposarsi all’interno di uno spazio leccese».Alcune settimane fa, l’assessore aveva annunciato di voler usare il chiostro per alcune proiezioni cinematografiche estive. Proposta accolta con favore dai leccesi, ma in cantiere non c’è solo cinema. «Vorrei che i Teatini diventassero un edificio per tutti con un programma variegato - aggiunge Agnoli -. Mi piace l’immagine del turista che passeggia e trova un film, un concerto, una mostra fotografica, la presentazione di un libro o un dibattito». Il piano di rinnovamento dei Teatini partirà «non appena sarà approvato il bilancio» ma non riguarderà solo gli spazi esterni.