Colori, materiali e strutture: nuove regole per tavolini e dehors della movida

Superfici da occupare, tavolini, gazebo, dehors, mensole, panche, botti e ombrelloni: si cambia. L’assessorato all’Urbanistica, infatti, lavora al Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico che stabilirà nuove norme in fatto di ordine e decoro degli spazi pubblici, dal centro storico alla periferia, passando per la città moderna e le marine.Si tratta del Regolamento sull’occupazione di suolo pubblico, che stabilisce chi può fare cosa e in quanto spazio e che tipo di colori e materiale vanno utilizzati per tavoli, sedie e panche dove far accomodare i turisti o gli avventori in genere.Del tema si è discusso ieri nel corso della commissione Urbanistica, presente l’assessore al ramo Rita Miglietta. Non senza spigolature polemiche fra l’esponente della Giunta Salvemini e il centrodestra (ne parliamo nell’articolo della pagina accanto), l’assessore ha spiegato, a grandi linee, quali sono le novità che verranno introdotte con il Regolamento e anche quale sarà l’iter per la sua adozione: «Una volta pronta, la bozza verrà presentata alla città e alle associazioni di categoria, con le quali abbiamo già avuto una interlocuzione, nel corso di un incontro pubblico e aperto – ha detto -. Poi la invieremo a tutte le associazioni, che avranno un tempo stabilito per fornirci le loro osservazioni, i suggerimenti, le proposte di modifica. Una volta arrivati alla stesura definitiva e alla successiva approvazione, sarà stabilito un periodo di transizione, che potrebbe essere di un anno, perché tutti possano adeguarsi alle regole».Nella bozza sono già state inserite alcune misure relative allo snellimento delle procedure burocratiche, alla classificazione degli esercizi commerciali e alla gamma di colori e materiali dalla quale pub e ristoranti, grandi e piccoli, potranno attingere per i loro arredi, tavoli e sedie compresi.