Lecce, l'Imu resta invariata ma teatri e cinema non pagano

Imposta municipale unica: importi invariati e tariffe al massimo anche nel 2022 per le famiglie leccesi. E una spesa media totale annua che per l’Imu resterà pari a 1.242 euro. Del resto, sarebbe stato difficile ipotizzare “sconti”, proroghe o esenzioni: la situazione di predissesto nella quale versa ancora il Comune di Lecce nei fatti non consente all’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Salvemini acrobazie finanziarie in bilancio. Di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati