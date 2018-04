Caccia ai pirati dei rifiuti: identificati in 1325. Multe per mezzo milione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Scovati 1.325 evasori fiscali in poco più di otto mesi. Cittadini che si liberano della spazzatura per strada, nelle campagne, nei bidoni di condomini non protetti da cancelli o nei cestini gettacarte della città, pur di non pagare la Tari. Da 748 di loro, per i quali si è già conclusa la fase di accertamento fiscale, sono stati recuperati alle casse del Comune 523.553 euro di Tari fino a oggi non pagata. Per altri 577, smascherati soltanto nell’ultimo mese e solo nel rione San Pio, le procedure sono quasi terminate.I dati sono stati comunicati ieri, nel corso di una conferenza all’Open Space, alla quale hanno partecipato il sindaco Carlo Salvemini, l’assessore alle Politiche ambientali Carlo Mignone e il responsabile dell’attuazione del contratto con Monteco, il funzionario Renato Brunetti. «Condividendo questi risultati con la città, vogliamo lanciare un doppio messaggio - ha detto il primo cittadino -. Uno rivolto ai cittadini che pagano le tasse e che giustamente rivendicano una città più pulita: siamo al lavoro. E voglio dire agli evasori che il tempo della libertà è finito. Autodenunciatevi subito, perché i controlli proseguiranno e vi troveremo tutti. Sappiamo, infatti, che non riusciremo mai ad avere una città pulita se chi può, continua a non pagare le tasse. Poi, quando avremo terminato, useremo la leva fiscale per abbassarle».L’attività del Nucleo intersettoriale di vigilanza per la lotta all’abbandono dei rifiuti - nucleo coordinato dal segretario generale Vincenzo Specchia e del quale fanno parte, oltre a Brunetti, dirigenti e funzionari dei settori Ambiente, Tributi e Polizia locale con il capitano Patrizia Mariani - «è stata riattivata con rinnovato vigore» ha sottolineato Salvemini. «Gli abbandoni coinvolgono anche imprese che ricorrono allo smaltimento illegale dei rifiuti prodotti nell’ambito delle proprie attività».Diverse le modalità di lotta all’evasione e di contrasto all’abbandono che - va ricordato - è punito con multe da 400 euro. Innanzitutto, l’immondizia abbandonata ai margini delle strade viene analizzata per trovare tracce che riconducano all’identità del trasgressore. Questa attività è stata di recente potenziata grazie all’utilizzo di cinque fototrappole, cui presto se ne aggiungeranno altre, come annunciato dall’assessore Mignone.