Lecce, tassa di soggiorno: da 600mila a oltre un milione di euro di introiti

Lecce tra i primi 15 Comuni italiani per introiti rovenienti dalla tassa di soggiorno. Lo annuncia il sindaco Carlo Salvemini in un post sulla sua pagina facebook. Una posizione dovuta alla buona performance che ha portato il capoluogo salentino a migliorare gli incassi che da 600mila è arrivato a più di 1.100.000, in base ai dati relativi al 2017.«E' una buona notizia per due ragioni - ha scritto il primo cittadino - attesta la capacità di recupero dell'evasione resa possibile grazie all'attività del settore e merito del lavoro effettuato dal dirigente Emanuele Carratta e conferma l'attrattività turistica della nostra città».