Lecce, aperte le domande per l'esenzione della Tari: ecco come ottenerla

Entro il 30 giugno 2021 è possibile richiedere all’Ufficio Tributi del Comune di Lecce l’esenzione o la riduzione della Tari, la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Da quando è stata introdotta a Lecce, nel 2018, la Tari sociale ha visto una crescente adesione dei cittadini, svolgendo spesso la funzione di incentivo alla regolarizzazione di posizioni sconosciute ai registri comunali dei contribuenti Tari.

I dati

Nel 2018 a richiedere l’esenzione totale furono 332 nuclei familiari e 213 la riduzione del 50 per cento per un totale di 101.859 euro di tributo esentato. Nel 2019, 578 e 301. Nel 2020, 646 e 429. Nel 2021 sono già, alla data del 24 maggio, 676 le richieste di agevolazione per l’esenzione totale e 292 le richieste di riduzione al 50 per cento, per un totale di 187.636 euro di tributo esentato.

Le agevolazioni previste dall’amministrazione comunale vanno incontro alle famiglie a basso reddito, alle persone seguite dai servizi sociali del Comune che vivono situazioni di disagio economico, alle famiglie con disabili e ai proprietari di immobili che affittano a studenti con regolare contratto.

La misura

La Tari sociale prevede l’esenzione totale per le utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia Isee non superiore a € 6.000,00 e nessun componente del nucleo familiare proprietario o titolare di diritti reali di godimento di altro immobile; l’esenzione totale per i soggetti assistiti in modo permanente dal Comune; la riduzione del 50% della parte variabile del tributo (la sola nelle disponibilità del Comune) per i nuclei familiari con Isee complessivo fino a 9mila euro, anche proprietari di immobili, la riduzione del 50% della parte variabile del tributo per i nuclei familiari in cui sia presente una persona con disabilità grave (art.33) titolare di indennità di accompagnamento, con Isee inferiore a 14mila euro; la riduzione del 20% della parte variabile per le utenze domestiche concesse in affitto, con contratto registrato, a studenti universitari.

Come fare a ottenere l'esenzione

Sul sito istituzionale nella sezione news e nella sezione dedicata al settore Tributi è pubblicato il modulo per ricevere l’agevolazione: la domanda può essere inviata via email alla casella di posta elettronica infotributi@comune.lecce.it, via Pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.lecce.it, depositata all'ufficio Protocollo del Comune di Lecce presso Palazzo Carafa (ingresso via dei Fedele, 1).



L'assessore

«La Tari sociale è una iniziativa che sta producendo enormi benefici, sia in termini di equità, perché va incontro alle famiglie che hanno difficoltà a sostenere la bolletta, sia in termini ambientali, consentendo a molti più cittadini di partecipare alla raccolta differenziata, di ritirare i kit di raccolta, di non essere costretti ad evadere il tributo andando a smaltire i propri rifiuti in maniera impropria – ha detto l’assessore ai Tributi Christian Gnoni – la crescita costante e sostenuta delle richieste che registriamo dal 2018 è segno che abbiamo intercettato un bisogno reale della cittadinanza, fornendo una risposta che produce benefici per tutta la comunità. Invito i cittadini a verificare la rispondenza dei propri requisiti di reddito o della situazione familiare per richiedere il contributo, che funge anche da incentivo per le locazioni regolari nei confronti degli studenti».